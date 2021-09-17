شاهد..دبلوماسي سابق: العالم يتجه نحو القطبية التعددية

العالم - خاص بالعالم

وقال افقهي في حديث مباشر على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان المنطقة والعالم بأسره يعاني من الحاكمية القطبية الاحادية التي تترأسها الاداره الاميركية الارهابية وحلفائها.

واوضح افقهي ان التاريخ اثبت بسبب التنوع وتعارض المصالح والثقافات والاديان والاثنيات لايمكن ان يحكم العالم نظام قطبي واحد مهما كان قوياً اقتصادياً او سياسياً او عسكرياً.

وبين أفقهي ان العالم يتجه نحو القطبية التعددية المنطقية التي تلتزم بالمواثيق والمعاهدات، والبرتوكولات التي تضمن حرية ومصالح الشعوب، وتضمن استقرار الشعوب سوءا كانت بصورة بلدان منفردة مع شعوبها او على شكل تكتلات مثل تكتل شنغهاي الامني الاقتصادي، او تكتل اوراسيا وغيرها من تكتلات التي تمنح الشعوب والدول حرية اتخاذ القرار.

هذا وقد انطلقت أعمال القمة الحادية والعشرين لمنظمة "شانغهاي للتعاون"، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، تحت شعار "تعاون من أجل الاستقرار والازدهار".



وستناقش القمة النتائج الرئيسية لأنشطة المنظمة على مدار عقدين وآفاق التعاون متعدد الأطراف داخلها، كما ستبحث سبل دعم الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة التهديدات العالمية والتحديات الأمنية، وذلك بالاضافة الى تطورات الأوضاع في أفغانستان. ومن المقرر اتخاذ القرار بشأن بدء إجراءات قبول إيران كدولة كاملة العضوية.

الجدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم روسيا والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بينما تشغل إيران صفة مراقب.