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دراسة: الإنسان الآلي يتولى المزيد من الوظائف مع زيادة معدلات الشيخوخة

دراسة: الإنسان الآلي يتولى المزيد من الوظائف مع زيادة معدلات الشيخوخة
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

دراسة جديدة تكشف أنّ البلدان التي لديها عمال أكبر سناً تستخدم أجهزة الروبوت بفارق كبير عن غيرها من الدول.

العالم- منوعات

أصبح الإنسان الآلي يتولى الوظائف بأسرع وتيرة في أنحاء العالم في المناطق التي تشهد أسرع زيادة في معدلات الشيخوخة، وفقاً لدراسة حديثة.

وبحثت الدراسة في بيانات سكانية وصناعية في 60 بلداً ووجدت صلة قوية بين استخدام أجهزة الروبوت وشيخوخة القوة العاملة، التي تشير إلى نسبة العمال في سن 56 أو أكثر بالمقارنة مع من هم في الفئة العمرية بين 21 و55 عاماً. وركزت الدراسة على المناطق الصناعية بالذات.

وكشف البحث أنّ عنصر العمر وحده يمثل 35 بالمئة من الاختلاف بين البلدان في استخدام أجهزة الإنسان الآلي، إذ تبيّن أنّ البلدان التي لديها عمال أكبر سناً تستخدم هذه الأجهزة على الأرجح وبفارق كبير عن غيرها من البلدان.

ويتفق هذا البحث مع اتجاه طويل الأمد في بلدان مثل كوريا الجنوبية وألمانيا حيث تزيد شيخوخة القوة العاملة على نحو سريع. والدولتان من ضمن الدول التي تستخدم أجهزة الروبوت بأسرع وتيرة.

واكتشف البحث نمطاً مماثلاً في الاقتصاد الأمريكي حيث تشهد المناطق الحضرية التي بها قوة عاملة أكبر سناً استخداماً واسعاً للإنسان الآلي بعد 1990.

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