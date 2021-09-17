طائر يشارك في كشف جريمة!

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وبحسب تقرير لصحيفة "الصن" البريطانية، نشرته أمس الأربعاء، فإنّ الببغاء هو شاهد الإثبات الرئيسي في محاكمة الاعتداء على إليزابيث توليدو (46 عاما) وقتلِها.

وأشارت إلى أنّ واقعة القتل تعود إلى كانون الأول/ديسمبر 2018، عندما استأجرت إليزابيث مع اثنين من أصدقائها منزلاً في العاصمة بوينس آيرس، ثم تمّ العثور عليها مقتولةً في المنزل الذي كان فيه الببغاء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه، في أثناء قيام الشرطة برفع البصمات والأدلة من مسرح الجريمة، لاحظت إحدى الشرطيات أن الببغاء يردّد: "لا، من فضلك. دعني أذهب"، وهو ما يعتقد المحققون أنه الكلمات الأخيرة للسيدة مالكة الببغاء قبل مقتلها.

وتمّت إضافة شهادة الببغاء إلى شهادة أحد جيران الضحية، والذي قال للمحقّقين إنه سمع الضحية تصرخ "لماذا ضربتني"، ثم فرّ بعدها أحد المتهمين في القضية من المنزل.

ومن بين الأدلة التي أدرجها المدَّعي العام بيبيانا سانتيلا، في ملف القضية، أدلةٌ أخرى من مسرح الجريمة، مثل الحمض النووي لأحد المتَّهَمِين، وأسنان تم العثور عليها في مكان الجريمة.

وخضع المتَّهَمان، ميغل ساتورينيو (53 عاماً)، وهورخي راول ألفارز (65 عاماً)، للمحاكمة، وقد يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثَبُتت إدانتهما.