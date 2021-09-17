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السفير السعودي يغادر لبنان على نحو عاجل للتشاور

السفير السعودي يغادر لبنان على نحو عاجل للتشاور
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بمغادرة السفير السعودي لدى لبنان إلى الرياض بشكل عاجل.

العالم- السعودية

وذكر موقع الميادين أنّ السفير السعودي، وليد البخاري، غادر بيروت بشكل عاجل متوجهاً إلى بلاده، مشيرةً إلى أنّ مغادرة السفير "جاءت للتشاور"، من دون إيضاح الأسباب، وفق ما أوضحت بعض المصادر.

يُذكر أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي وقّعا الجمعة الماضية في قصر بعبدا على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمرّ أكثر من عام.

وتعهّدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعانيه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس من العام الماضي.

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السفير السعودي يغادر لبنان على نحو عاجل للتشاور

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