السفير السعودي يغادر لبنان على نحو عاجل للتشاور

العالم- السعودية

وذكر موقع الميادين أنّ السفير السعودي، وليد البخاري، غادر بيروت بشكل عاجل متوجهاً إلى بلاده، مشيرةً إلى أنّ مغادرة السفير "جاءت للتشاور"، من دون إيضاح الأسباب، وفق ما أوضحت بعض المصادر.

يُذكر أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي وقّعا الجمعة الماضية في قصر بعبدا على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمرّ أكثر من عام.

وتعهّدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعانيه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس من العام الماضي.