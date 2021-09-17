دراسة.. بعض الطيور تميز نداء الأم منذ وجودها في البيضة

العالم- منوعات

ونشر موقع "ساينس نيوز" يوم أمس الخميس، أن العلماء لطالما تساءلوا عن كيفية تعلم الأفراد في وقت مبكر من مراحل النمو إدراك الأصوات المميزة، فمن المعروف أن الأجنة البشرية تتعلم التعرف على صوت أمهاتها.

وتميز الطيور التي تنتمي لفصيلة الـ"مالوروس سيانيوس" تغريد الأبوين منذ وجودها في البيوض قبل الفقس، على عكس ما كان شائعا مسبقا أن الإدراك الصوتي للفراخ يبدأ بعد الفقس، وعلقت عالمة البيئة في جامعة فيينا سونيا كلايندورفر "لقد علمنا أننا على وشك اكتشاف ما".

وشكل هذا الاكتشاف مفاجأة لكثير من علماء العصافير، فيقول عالم الأعصاب والتعلم الصوتي وان تشون ليو (غير مشارك في البحث الجديد): "كنا نعتقد أن الكثير من التعلم حدث بعد الفقس، ولكن يبدو الآن أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة التي تشير، إنها تستمع حتى في المرحلة الجنينية".

وقال المؤلف المشارك مارك هوبر، عالم الأعصاب في جامعة إلينوي إن: "الطيور مثل البشر تماما لديها تواصل بين الأم والأب والنسل حتى قبل الولادة".