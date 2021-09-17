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رئيس كوت ديفوار يزور غينيا لتنفيذ قرارات 'إيكواس'

رئيس كوت ديفوار يزور غينيا لتنفيذ قرارات 'إيكواس'
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة جمهورية كوت ديفوار، اليوم الجمعة، عن توجه الرئيس الحسن واتارا، إلى العاصمة الغينية كوناكري، للمشاركة بمهمة وصفتها برفيعة المستوى، لتنفيذ قرارات الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس)، حول الوضع السياسي في غينيا.

العالم - افريقيا

وجاء في بيان صادر عن رئاسة كوت ديفوار "غادر رئيس الجمهورية، السيد الحسن واتارا، أبيدجان، يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، متوجهاً إلى كوناكري، حيث سيشارك في مهمة رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، لتنفيذ قرارات الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حول الوضع السياسي في غينيا".

وكان رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قد عقدوا مؤتمراً استثنائياً حول الوضع السياسي في غينيا، يوم أمس الخميس في غانا. وفي بيان صدر على إثر هذا المؤتمر، جاء عدد من القرارات أبرزها" تعليق عضوية غينيا في جميع الهيئات الحاكمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى استعادة النظام الدستوري وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون ستة أشهر من أجل استعادة الحكم الدستوري في جمهورية غينيا".

كما جاء في البيان "فرض عقوبات، وفقًا لبروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا السارية، لحظر السفر على أعضاء اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية وأفراد أسرهم وتجميد أصولهم المالية ودعوة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركاء الآخرين لدعم تنفيذ هذه العقوبات وكذلك ضمان عدم السماح لأي عضو من اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية بالترشح في الانتخابات الرئاسية".

يذكر أن القوات الخاصة الغينية تحت قيادة دومبويا، أعلنت في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، احتجاز الرئيس كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود.

كما أعلن أكبر تحالف للمعارضة في غينيا، عن تأييده للانقلاب العسكري الذي قاده دومبويا، بعدما أعلن القبض على الرئيس ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور.

ويعد قائد القوات الخاصة، المقدم مامادي دومبويا، أحد القيادات العسكرية الشابة في غينيا؛ ونال ثقة الرئيس وعينه على رأس كتيبة القوات الخاصة.

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