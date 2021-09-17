جشع التجّار في لبنان والبحث عن ذرائع وتبريرات لعدم خفض الأسعار

العالم ـ لبنان

لم ينسَ اللبنانيون بعد عندما قفز الدولار من 12 الف ليرة الى 17 ليرة كيف هرع أصحاب السوبرماركات الى اقفال ابوابهم، يومها رفعوا الأسعار بشكل جنوني وجهنّمي وبطريقة عشوائيّة، لكنهم وللمفارقة عندما تحسّن وضع الليرة لم نرَ ما يترافق ويتناسب مع هبوط العملة الخضراء بل استمرّ بعض أسعار السلع بالتحليق، والحجّة "من يضمن أن الدولار لن يعود إلى الارتفاع من جديد".

فقدان للمعايير وجشع

تقول الكاتبة في الشأن الاقتصادي باسكال ابو نادر انه منذ مدّة قصيرة وصل الدولار الى 22 الف ليرة ليعود ويبدأ بالتراجع ويصل حالياً ومع تشكيل الحكومة الى ما قرابة 14 الف ليرة وما دون، ورغم ذلك لم نشهد أي إنخفاض بالأسعار، التي وحتى الساعة لا يعرف المواطن ما هو المعيار الذي يعتمده التجار أو السوبرماركت لرفع الأسعار؟.

تماما، حيث بقيت الأسعار على حالها فيما بعضها الآخر بقي يشق طريقه صعودا.

انخفاض سيحصل؟!

تتابع الكاتبة أنها حاولت الاستفسار عن صحّة هذا الموضوع لكنها لم تلقَ جواباً. إلا أن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يؤكد أن "إنخفاضاً سيحصل بالأسعار ولكن نحتاج الى بضعة أيام"، شارحاً أنه "وفي الفترات السابقة كان عامل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو الذي يؤثّر على حركة الاسعار، أمّا اليوم يضاف الى هذا الأمر عامل المحروقات ورفع بدل النقل للموظفين العاملين في القطاعات الغذائيّة، ورفع رواتب الموظفين أيضاً، وبالتالي فإن الأسعار ستتراجع ولكن ليس بنسبة كبيرة".

يشير هاني بحصلي الى أن "في السابق كانَ العامل الوحيد هو ارتفاع أو إنخفاض الدولار الّذي يؤثّر على الأسعار، أمّاراهنا لم يعد كذلك"، لافتا الى أن "في السوق هناك الكثير من المنافسة وهذا عامل مهمّ جداً".

النظام الالكتروني هو الحل

الى ذلك، تشير مصادر مطلعة الى أن "أيّ متابعة لمراقبة للأسعار لن تكون عمليّة أو دقيقة، إلا إذا تم ربط فواتير الحمولات التي تأتي من الخارج بوزارة الاقتصاد، أي عملياً إنشاء نظام بين إدارة الجمارك ووزارة الاقتصاد، وبالتالي تستطيع الأخيرة الاطّلاع على كلفة البضائع التي تصل الى مرفأ بيروت ويتم وضع الضريبة على القيمة المضافة TVA لتضع السوبرماركت الارباح عليها وعندها يُعرف سعر السلعة"، لافتة الى أن هذا كلّه يحتاج الى نظام الكتروني خاص يكون هو الحل".

في المحصّلة الأسعار "نار" والتجّار "فُجّار" لا يزالون يحتكرون السوق رغم أن سعر صرف الدولار وصل الى أدنى مستوى خلال أسبوع وهو مستمرّ بالتراجع، فالى متى سيبقى المواطن ضحية طمع مجموعة من مافيات التجار وبعض اللصوص؟!.