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استقالة قيادي في 'الانتقالي' المدعوم اماراتيا

استقالة قيادي في 'الانتقالي' المدعوم اماراتيا
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ، بدر صائل ، استقالته من المجلس وتمسكه بالوحدة .

العالم- اليمن

وقال عضو القيادة المحلية للانتقالي في محافظة أبين، والمدير الأسبق للشؤون الإدارية والمالية للمجلس في مديرية زنجبار، في استقالته ، إنه يتخلى عن المطالبة بانفصال جنوب اليمن ، ويتمسك بالبقاء في الوحدة مع تحفظه على نظام الستة الأقاليم واصفا العدوان على اليمن بالتدخل الأجنبي .

وكان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوب اليمن،اعلن امس الخميس، بإعلان الانفصال في مناورة يهدف من خلالها للضغط على السعودية وحكومة هادي لإنقاذه .

ياتي ذلك في وقت يواجه فيه المجلس ازمة تعصف بمستقبله في ظل التقدم الاخير لقوات صنعاء والتظاهرات التي تحيق به في معقله بعدن .

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استقالة قيادي في 'الانتقالي' المدعوم اماراتيا

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