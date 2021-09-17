تعيين أمل كلوني مستشارة خاصة لادعاء المحكمة الجنائية لدولية

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وعينت كلوني مستشارة خاصة بإقليم دارفور في السودان، حيث يزعم ممثلو الادعاء أن قوات حكومية وجماعات مسلحة تدعمها الخرطوم نفذت حملة إبادة جماعية.

وقال المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان: "يسعدني أن أرحب بمثل هذه المجموعة المتميزة من الخبراء، وأنا ممتن لاستعدادهم للعمل كمستشارين خاصين لي".

وأضاف: "لا يساورني شك في أنهم بخبراتهم الهائلة ومؤهلاتهم المثيرة للإعجاب بشدة، سيساهمون بشكل كبير في عمل المحكمة وقضية العدالة الجنائية الدولية".

وتولت أمل كلوني مؤخرا مهمة تمثيل 126 ناجيا من جرائم ارتكبت في دارفور، في إحدى القضايا المحالة ضد أحد قادة قوات الجنجويد المدعومة من الحكومة السودانية السابقة.