الأمم المتحدة: العالم يتجه نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة

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وأشار غوتيريش في بيان له، إلى أن تقريرا صدر اليوم الجمعة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تظهر أن "العالم في مسار كارثي نحو الاحترار بقدر 2.7 درجة مئوية".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ذلك يأتي على الرغم من تعهد الدول الأعضاء في اتفاق باريس قبل ست سنوات بالعمل على الحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1.5 درجة.

وحذر غوتيريش من أن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيجلب خسائر فادحة في أرواح الناس ومصادر الرزق، مشددا في الوقت نفسه على أن تحقيق الهدف المحدد لا يزال ممكنا.

وأشار الأمين العام إلى أن تقييمات العلماء تظهر أن تحقيق حياد الكربون حتى منتصف القرن الجاري، وفقا لأهداف اتفاق باريس، يتطلب تقليص حجم الانبعاثات بمقدار 45% حتى عام 2030.

وذكر غوتيريش أن 80% من إجمالي حجم الانبعاثات في العالم يعود إلى دول مجموعة العشرين (G20)، مشددا على أن زعامتها مطلوبة الآن في هذه المسألة أكثر مما كان في أي وقت مضى.

وأوضح أن قرارات دول G20 ستحدد ما إذا كانت الوعود المقدمة بموجب اتفاق باريس ستنفذ أو ستخالف، قائلا: "لدينا الآليات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، لكن الوقت ينفذ منا بسرعة".