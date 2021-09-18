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اسطورة كرة القدم ..

بيلية يرقد في المشفى لماذا؟وكيف اصبح الان؟

بيلية يرقد في المشفى لماذا؟وكيف اصبح الان؟
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشفت ابنة اسطورة كرة القدم البرازيلية، بيلية عن آخر تطورات والدها الصحية بعد ان خضع الاسبوع الماضي لجراحة استئصال وروم القولون وتم نقله الى العناية المركزة.

العالم - رياضة

وكشفت ابنة بيليه، امس الجمعة، آخر تطورات حالته الصحية، بعد أن ذكرت تقارير برازيلية أنه نُقل إلى غرفة العناية المركزة.

وأكدت كيلي ناسيمنتو، أن والدها بيليه (80 عاما) "يتعافى بشكل جيد"، بعد خضوعه لجراحة اسئتصال ورم في القولون، الأسبوع الماضي.

كما أنها نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة أشارت إلى أنها التُقطت له الآن، والتي يظهر فيها مرتديا سترة سوداء اللون، ويبتسم للكاميرا.

وتم اكتشاف ورم القولون لدى بيليه، خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها، فخضع فورًا لعملية جراحية لإزالته السبت الماضي.

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله، إلى جانب الوباء، محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الدعاية الإعلامية.

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اسطورة كرة القدم .. بيلية يرقد في المشفى لماذا؟وكيف اصبح الان؟

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