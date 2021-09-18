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روسيا: ايران تلعب دورا رئيسيا في تطبيع الاوضاع بالمنطقة

روسيا: ايران تلعب دورا رئيسيا في تطبيع الاوضاع بالمنطقة
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

رحب سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بعضوية ايران الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكدا بان ايران تتولى دورا رئيسيا في تطبيع الاوضاع بالمنطقة.

العالم - ايران

يتبع...

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