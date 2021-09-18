أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت  18 سبتمبر 2021

آرمان ملي..

رئيس الجمهورية على هامش قمة منظمة شنغهاي.. نسعى لتوسيع دائرة علاقاتنا الإقتصادية

آفتاب يزد..

إيران تنظم لعضوية منظمة شنغهاي في تعزيز توجهها نحو توطيد علاقاتها مع الشرق

ابرار ..

الرئيس إبراهيم رئيسي .. نحن نسعى لمفاوضات نووية ذات جدوى ومسار يحقق نتائج إيجابية

كيهان ..

إيران تتجاوز الحظر الغربي بالإنضمام لعضوية منظمة شنغهاي الإقتصادية

اطلاعات ..

ترحيب شعبي حار في لبنان بوصول شاحنات الصهاريج التي تحمل أول شحنة وقود من إيران

قدس ..

صحف أمريكية تقول إن حزب الله هزم أمريكا بإيصال الوقود الإيراني إلى لبنان

ايران ...

الخارجية ..الجزر الثلاث بالخليج الفارسي جزء من إيران وبيانات مجلس التعاون المملة لن تغير هذا الواقع

جام جم ..

نائب رئيس وزراء أفغانستان الملا عبدالغني برادر ينفي وجود خلافات بين قادة طالبان

حمايت ..

ضربات يمنية بالصواريخ البالستية والمسيرات لإهداف حيوية في العمق السعودي

جوان ...

إيران تنظم لعضوية منظمة شنغهاي أكبر سوق مشتركة في الشرق

وطن امروز ..

نشيد الإنتصار يدوي في الشرق الأوسط .. ترحيب شعبي حار في لبنان بوصول الوقود الإيراني

سياست روز ..

التحالف السعودي يصعد هجماته الوحشية على المدنيين في محافظة مأرب اليمنية

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت عن اهمية انضمام ايران لعضوية منظمة شنغهاي في مقالها، شانغهاي في مسار بعيد عن الغرب...ان انضمام ايران لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون الاسيوي تطور بالغ الاهمية في المجالين الامني والاقتصادي لايران ولهذه المنظمة الدولية الضخمة. فعلى الصعيد الامني سيكون هناك تعاوان واسع في مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات وتجارة الرقيق الابيض في المنطقة واسيا.

على الصعيد الإقتصادي هناك مجالات هائلة للتعاون بين إيران وبلدان منظمة شانغهاي خاصة مع الصين والهند وروسيا في حقول الطاقة والتكنولوجيا , وستضمن هذه العضوية لايران دخول سوق هائلة يبلغ اجمالي الناتج الداخلي لبلدانها اكثر من سبعمائة ترليون دولار , الامر الذي سيعزز الاقتصاد الايراني وسيحجم تاثير الضغوط والحظر الى اقصى حد .

ايران ..

صيفة ايران كتبت عن في مقالها، غضب فرنسا والصين، ازاء الاتفاق الخفي بين امريكا وكل من استراليا وبريطانيا... في تطور مفاجئ اعلنت امريكا واستراليا وبريطانيا عن ابرام اتفاقية عسكرية باسم "اوكوس" تتضمن ايجاد حلف عسكري ثلاثي بهدف ضمان الامن في المحيطين الهادئ والهندي حسب بيان ثلاثي مشترك.

هذا التطور حمل صدمة مزدوجة لأوروبا وخاصة لفرنسا وكذلك للصين التي إعتبرت الأمر تهديدا مباشرا لها ان باريس اعتبرت تشكيل هذا الحلف الجديد طعنة لها في الظهر لانه الغى اتفاقية لشراء استراليا لغواصات فرنسية بعشرات المليارات من الدولارات من دون ابلاغ وتنسيق مسبق, وكذلك طعنة في الظعر لحلفالناتو وللاتحاد الاوروبي نفسه وعلى اعتباران امريكا لم تكلف نفسها عناء حتى اجراء مشاورات مع الحلفاء الاوروبيين . اما الصين فاعتبرت حلف اوكوس تهديا مباشرا لها حيث سيحول استراليا الى قاعدة بحرية امريكية عائمة مقابل الصين مما يهدد السلام العالمي .

اطلاعات ...

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يعكس توجها اوروبيا لصالح جبهة المقاومة الافغانية في بنجشير مع وجود تحفظات , وجاء في تقرير الصحيفة، البرلمان الأوروبي يدعو أحمد مسعود.. شجبت مسودة قرار اوروبي حول افغانستان هجوم حركة طالبان على اقليم بنجشير كما شجبت انتهاكات حركة طالبان لحقوق الانسان ولحرية الرأي والاعتقاد ولحقوق المرأة الافغانية.

إن أبرز ما ضمنته مسودة قرار البرلمان الأوروبي فقرة حثت الإتحاد الأوروبي على دعوة أحمد مسعود لحضور إحدى جلساته هذه الفقرة تم حذفها في المراحل النهائية للمصادقة على هذه المسودة في ظل بعض التحفظات الاوروبية بشأن مواجهة عملية اجلاء من بقي من رعايا اوروبيين بافغانستان للخطر في حالة دعوة احمد مسعود ,ولكن مع ذلك عكست المسودة وحسب محافل سياسية اوروبية توجها اوروبيا متصلبا ازاء طالبان .

جوان...

صحيفة جوان كتبت عن وصول الوقود الايراني الى لبنان في مقالها، حركة صهاريج الوقود الإيراني على حطام الحظر..ان واقع فشل وعجز وتخبط امريكا والكيان الصعوني طفى على السطح بشكل واضح تماما منذ الاعلان عن ارسال ايران لناقلة تحمل وقودا الى لبنان ..

أمريكا والكيان الصهيوني وقفا عاجزين وهما يشاهدان الناقلة الإيرانية تمخر عباب البحر في طريقها لإنقاذ لبنان من أزمة الوقود لم تجرؤ لا امريكا ولا هذا الكيان عن عرقلة او اعتراض هذه الناقلة تحسبا لرد غير محدد من حزب الله لبنان وجبهة المقاومة في المنطقة.

الوقودالايراني وصل لبنان والمزيد منه في الطريق وبذلك لم تكسر ايران الحظر الامريكى عليها فحسب, بل كسرت ايضا الحظر الامريكي الاوروبي على لبنان وكذلك على سوريا.

فامريكا اضطرت بعد الموقف الايراني لرفع تحفظاتها على مشروع ايصال الغاز المصري الى لبنان وهومشروع يتضمن مد خط انابيب من الاردن عبر سوريا, وهذا يعني فشل الحظر الامريكي الاوروبي على سوريا ولبنان في نفس الوقت بمجرد ارسال ايران لناقلة وقود للبنان.

خراسان ..

حول الحلف الجديد بين امريكا واستراليا وبريطانيا , كتبت صحيفة خراسان في مقالها متسائلة، خنجر كانبيرا في قلب باريس أم بكين..

ابرمت امريكا اتفاقية حلف عسكري مع استراليا وبريطانيا قالت ان هدفه تعزيز الامن والاستقرار في المحيطين الهادئ والهندي ..

الاعلان عن اتفاقية "اوكوس" بين البلدان الثلاثة جاء مفاجأة غير سارة لاوروبا وخاصة لفرنسا وكذلك للصين.

باريس إعتبرت إتفاقية أوكوس طعنة لها ولأوروبا فيما قالت الصين إنها تهديد خطير لأمنها وللسلام العالمي، فرنسا ترى ان امريكا التفت على حليفاتها الاوروبيات بابرام هذه الاتفاقية بصورة سرية , ومن هذه الرؤية قاطعت فرنسا الاحتفال السنوي المشترك مع امريكا في ذكرى معركة فرجينيا قبل اكثر من مئتي عام والتي تجسد جذور تعاون مشترك مقابل الاستعمار البريطاني. وفي كل الاحوال تعكس اتفاقية اوكوس تطورا كبيرا في التحالفات والموازنات الدولية ستظهر نتائجه وتبعاته في المستقبل.

رسالت..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها، ترامب وإستغلال الهزيمة بأفغانستان لصالحه إنتخابيا.. الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اكد مؤخرا عزمه على خوض السباق الرئاسي عام 2024 مبررا ذلك بضرورة انقاذ امريكا من تبعات فشلهابافغانستان ومن ازماتها الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة .

إن ترامب الذي لوح قبلها بخطر إنهيار أمريكا خلال ثلاث سنوات يراهن على الفشل في أفغانستان لتعزيز موقفه ويركز ترامب على فشل عملية الانسحاب العسكري التي اعتبرها وصمة عار بجبين امريكا في العالم وذلك لاضعاف بايدن الذي يعاني بالفعل من انحسار شعبيته بصورة خطيرة ولاضعاف فرص الديمقراطيين ايضا .ولكن مشكلة ترامب في الانتخابات المقبلة قد لا ترتبط ببايدن او حتى كامالا هاريس قدرما ترتبط بوجود خلافات بين الجمهوريين انفسهم بشأنه .فقد يحظى بترشيح الحزب الجمهوري لوجود مؤيدين له لكنه من غير المضمون ابدا ان يصوت كل الجمهوريون لصالحه.