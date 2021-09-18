وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم

العالم - ايران

وفي كلمة له بمراسم افتتاح المعرض الدولي الثالث للسلام والدفاع الذي تقيمه وزارة الدفاع الايرانية في كلية الحرب بطهران ، تطرق العميد اشتياني الى مواقف ومبادئ الجمهورية الاسلامية السلمية وقال : ان السلام من المصطلحات التي تحظى بقبول جميع بني الانسان.

وتابع قائلا ان القوى السلطوية تسيء استغلال الديمقراطية وحقوق الانسان والسلام والرخاء لخداع الرأي العام وهذه هي اكبر خيانة للانسان وحقوق الشعوب.

واكد العميد اشتياني ان الاسلام يعتبر العدالة من المبادئ الاساسية التي تساهم في بناء الحياة وتحقيق السلام، مضيفا ان التعاليم الدينية علمتنا ان الظلم لن يدوم وهذا ما اصبح شعارا لدى الشعب الايراني واشار الى أن النظام العالمي اليوم لايقوم على العدالة منتقدا تحكم عدد من القوى الكبرى في مصير العالم.