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عودة التيار الكهربائي لجميع محافظات سوريا بعد استهداف خطوط تغذية

عودة التيار الكهربائي لجميع محافظات سوريا بعد استهداف خطوط تغذية
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات بعد خروج محطة توليد دير علي عن الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة مساء أمس الجمعة.

العالم - سوريا

وأكد الوزير في تصريح لوكالة "سانا" أنه "تمت إعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء وإقلاع محطات المنطقة الشمالية بدءاً من محطة الزارة ثم جندر ثم الناصرية ثم بانياس ثم محردة وإعادة التغذية الكهربائية بالتتالي بدءاً من حماة حمص دمشق طرطوس اللاذقية ثم إعادتها لكافة المحافظات".

وأوضح وزير الكهرباء السوري أنه بعد استكمال التحقيق تبين أن الاعتداء الإرهابي كان بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي إضافة إلى برجي توتر 400 كيلو فولط ما بين محطتي دير علي وتشرين ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير علي وفصلها وخروجها عن الخدمة.

وقال الوزير إن محطة توليد دير علي تغذي أكثر من 50 بالمئة من احتياجات سوريا وأدى خروجها عن الخدمة نتيجة الاعتداء إلى خروج باقي محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد مشيراً إلى أن الورشات بدأت منذ الصباح الباكر اليوم بإعادة إصلاح الأبراج المتضررة كما تعمل ورشات وزارة النفط والثروة المعدنية على إصلاح خط الغاز المتضرر.

وبين أن التقنين سيكون "قاسياً بعض الشيء" اليوم ريثما يتم إصلاح خط الغاز وعودة المحطة للعمل بشكل كامل.

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