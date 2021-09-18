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إليكم.. أكثر 3 أطعمة رخيصة بفوائد خارقة

إليكم.. أكثر 3 أطعمة رخيصة بفوائد خارقة
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت إخصائية التغذية أولغا ديكر أن بذور الكتان والأعشاب البحرية والحنطة السوداء هي أكثر الأطعمة ذات الفوائد الخارقة والملائمة للميزانية.

العالم - صحة

وبحسب ما كتبته أولغا على "إنستغرام"، تحتوي بذور الكتان على الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A وB وE وF والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، وكذلك الألياف، حيث بفضلها، يتم تقليل خطر الإصابة بالأورام، ويتم تطبيع عمل القلب والجهاز الهضمي، كما تساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم.

وتابعت: "بالإضافة إلى الفيتامينات، تحتوي الأعشاب البحرية على الكثير من اليود"، منوهة إلى أن "هذا المنتج له تأثير في عملية تطهير وإزالة السموم من الجسم".

ونصحت الخبيرة بتضمين هذا المنتج في النظام الغذائي لأمراض الغدة الدرقية وللوقاية من السرطان.

وختمت الخبيرة: "الحنطة السوداء غنية بالبروتين ولا تحتوي على النشا أو الغلوتين"، مؤكدة أنها غنية بفيتامينات "ب" ومضادات الأكسدة والحديد وكذلك الألياف المسؤولة عن الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي.

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