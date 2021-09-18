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شاهد.. الإعلام السعودي يبيع الاوهام للسعودين بشأن سحب بطاريات باتريوت!

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الاخبارية موضوع قيام الولايات المتحدة الامريكية بسحب بطاريات منظومة باتريوت للدفاع الجوي من السعودية ومحاولة الاعلام السعودي في قلب الحقيقة وتصوير السعودية قوة لا تحتاج الى أمريكا.

العالم - المحميات

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