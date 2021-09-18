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استمرار التوتر و اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

استمرار التوتر و اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

 التوتر لا يزال سائدا في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان ، حيث تدور رقعة الاشتباكات ما بين عناصر من حركة فتح واخرين من جند الشام في محلة الطوارىء البركسات داخل المخيم.

العالم_لبنان

و حسب الاخبار الواردة من هناك تستخدم في الاشتباكات الاسلحة الرشاشة واطلاق القنابل، مما أثار حالة من الهلع والخوف، أدت الى نزوح الاهالي الى خارج المخيم. و سقط جريحين و احتراق منزلين داخل مخيم.

هذا ولفت قائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي الى أن اتصالات تجري على أعلى مستوى ما بين القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وكذلك فاعليات صيدا، ولا سيما النائبة بهية الحريري من أجل وقف اطلاق النار وعودة الامور الى طبيعتها.

وأشار الى أن ما يجري مناوشات محصورة في رقعة جغرافية محددة في بركسات الطوارىء داخل المخيم، وسنعمل سريعا بتعاون الجميع على وقف اطلاق النار وتهدئة الوضع.

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