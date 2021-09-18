الاحتلال يتخذ خطوة خطرة في المياه المتنازع عليها مع لبنان

العالم – لبنان

مرة تلو أخرى تؤكد ممارسات كيان الاحتلال الاسرائيلي انه لا يؤمن بأي مسار سلمي. وهذه المرة عبر اعلان تلزيم شركة نفط اميركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال.

شركة هاليبرتون الاميركية اعلنت انها فازت بعقد اسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة وتحديدا في المنطقة التي تضم ما يعرف بالبلوك رقم تسعة محل النزاع بين الطرفين.

هذه الخطوة الاسرائيلية تنذر باخذ الامور الى مواجهة خاصة اذا ما شرعت الشركة الاميركية بعملية التنقيب في وقت لم يتم الاتفاق على اي الية لحل النزاع على المنطقة ضمن المفاوضات غير المباشرة التي رعتها الولايات المتحدة والامم المتحدة.

ومنعا لحصول اي اعتداءات على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان في ثرواته، دعا رئيس البرلمان نبيه بري مؤسسات الدولة الى التحرك الفوري على مستوى مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من اي احتمالية لحصول اعتداء اسرائيلي جديد على السيادة اللبنانية. بري اعتبر ان تلزيم عملية التنقيب لشركة هاليبرتون ينسف ما تم التوصل اليه في المفاوضات غير المباشرة، مضيفا ان تلكؤ تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب في المياه اللبنانية وتحديدا البلوك رقم تسعة يطرح تساؤلات حول جدية هذه الشركات.

تحرك كيان الإحتلال هذا يأتي في وقت يأمل اللبنانيون بالخروج من الازمة التي تشهدها البلاد مع اعلان الحكومة الجديدة ودخول الوقود الايراني الى لبنان للمساهمة في التخفيف من ازمة الوقود. فيما يعتبر مراقبون ان تحركات الاحتلال فيما يتعلق بقضية الحدود البحرية تهدف الى الضغط على بيروت في هذا السياق، فيما يضيف المراقبون ان ضغطا اميركا قد تشهده المرحلة المقبلة على لبنان بالنسبة لتقديم تنازلات في هذه القضية مقابل انجاح عمل الحكومة الجديدة.

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