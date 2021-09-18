السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمخيم "عين الحلوة"

لبنان.. إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمخيم
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تحدثت وسائل اعلام لبنانية عن الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين عناصر من حركة فتح واخرين من جند الشام في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وكتب موقع النشرة ان ​الاتصالات​ اثمرت اتفاقا على وقف اطلاق النار في مخيم ​عين الحلوة​، في وقت ارتفع عدد الجرحى الى اربعة نقل احدهم الى ​مستشفى​ النداء الانساني في عين الحلوة وآخر الى مستشفى الهمشري في صيدا.

وشهد مخيم عين الحلوة اليوم السبت اشتباكات بين عناصر من حركة فتح واخرين من جند الشام في محلة الطوارىء البركسات.

وحسب الاخبار اواردة من هناك استخدمت في هذه الاشتباكات الاسلحة الرشاشة واطلاق القنابل، مما أثار حالة من الهلع والخوف، أدت الى نزوح الاهالي الى خارج المخيم.

هذا ولفت قائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي الى أن اتصالات جرت على أعلى مستوى ما بين القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وكذلك فاعليات صيدا، ولا سيما النائبة بهية الحريري من أجل وقف اطلاق النار وعودة الامور الى طبيعتها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

استمرار التوتر و اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

انفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

اطلاق نار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

ألهدوء يسود مخيم عين الحلوة في جنوبي لبنان

اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

انفجار قنبلة يدوية في  مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد حملة اعتقالات في صفوفها..  القبائل العربية تقتل 4 من مسلحي "قسد" شرقي سوريا

لبنان.. إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمخيم "عين الحلوة"

الأمن التونسي يتدخل للفصل بين معارضي إجراءات سعيد ومؤيديها

شاهد.. سحب القوات الأمريكية من قواعد عين الاسد واربيل

للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا

رئيسي : ايران حققت نجاحا دبلوماسيا عبر عضويتها الدائمة في منظمة شنغهاي