لبنان.. إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمخيم "عين الحلوة"

العالم - لبنان

وكتب موقع النشرة ان ​الاتصالات​ اثمرت اتفاقا على وقف اطلاق النار في مخيم ​عين الحلوة​، في وقت ارتفع عدد الجرحى الى اربعة نقل احدهم الى ​مستشفى​ النداء الانساني في عين الحلوة وآخر الى مستشفى الهمشري في صيدا.

وشهد مخيم عين الحلوة اليوم السبت اشتباكات بين عناصر من حركة فتح واخرين من جند الشام في محلة الطوارىء البركسات.

وحسب الاخبار اواردة من هناك استخدمت في هذه الاشتباكات الاسلحة الرشاشة واطلاق القنابل، مما أثار حالة من الهلع والخوف، أدت الى نزوح الاهالي الى خارج المخيم.

هذا ولفت قائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي الى أن اتصالات جرت على أعلى مستوى ما بين القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وكذلك فاعليات صيدا، ولا سيما النائبة بهية الحريري من أجل وقف اطلاق النار وعودة الامور الى طبيعتها.