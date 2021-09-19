مجلس النواب اليمني يبارك عملية البأس الشديد في مأرب

العالم - اليمن

وحيّا نواب الشعب صمود الأبطال الأسطوري رغم تعرّضهم لأكثر من 3290 غارة، شنها تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات، في محاولات بائسة لإعاقة تقدّم أبطال الجيش واللجان الشعبية، إضافة إلى استهداف المدنيين في المناطق الحرة.

وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها المرابطون في الجبهات، ومعهم أبناء الشعب اليمني من قبائل اليمن والأحرار، مثمنين دور أبناء القبائل الأحرار في محافظة مأرب في مواجهة قوى العدوان وأدواتهم.

كما حيّا نواب الشعب الأبطال من منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية، ورجال القبائل المرابطين في مختلف الجبهات، على ما يحققونه من انتصارات، وتضحيات في الدفاع عن الوطن وسيادته، والتصدي للغزاة والمحتلين وأدواتهم.

وشدوا على أيادي المرابطين في الجبهات تحقيق المزيد من الانتصارات حتى تحرير كامل الجزر والمياه والتراب اليمني، واستعادة كافة المناطق اليمنية المحتلة.