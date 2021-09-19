خطيب زادة: وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك غدا

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد والذي جرى بحضور عدد محدود من الصحفيين مع التزام التوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقال متحدث الخارجية الايرانية: ان امير عبداللهيان سيتوجه الى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وسيكون له نحو 45 لقاء ثنائيا وفق ما جرى التخطيط له لغاية الان مع نظرائه من مختلف دول العالم.

واضاف: فيما يتعلق بالاجتماع مع مجموعة "4+1" لم نتخذ قرارا بهذا الصدد لغاية الان لكننا سنتخذ مثل هذا القرار لو راينا بانه سيكون مفيدا في مسار المفاوضات. المهم ان وزير الخارجية سيجتمع الى وزراء خارجية دول مجموعة "4+1" بصورة لقاءات ثنائية وبالامكان ان يعقد بصورة جماعية فيما لو كان هنالك جدول اعمال خاص في هذا الشان.

وقال خطيب زادة انه ليس لايران برنامج للقاء مع المسؤولين الاميركيين في نيويورك (خلال زيارة وزير الخارجية).

يتبع...