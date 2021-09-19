الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زادة: وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك غدا

خطيب زادة: وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك غدا
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان وزيرالخارجية حسين امير عبداللهيان سيتوجه الى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، لافتا الى ان الوزير سيجتمع مع نظرائه من مجموعة "4+1" بصورة لقاءات ثنائية.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد والذي جرى بحضور عدد محدود من الصحفيين مع التزام التوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقال متحدث الخارجية الايرانية: ان امير عبداللهيان سيتوجه الى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وسيكون له نحو 45 لقاء ثنائيا وفق ما جرى التخطيط له لغاية الان مع نظرائه من مختلف دول العالم.

واضاف: فيما يتعلق بالاجتماع مع مجموعة "4+1" لم نتخذ قرارا بهذا الصدد لغاية الان لكننا سنتخذ مثل هذا القرار لو راينا بانه سيكون مفيدا في مسار المفاوضات. المهم ان وزير الخارجية سيجتمع الى وزراء خارجية دول مجموعة "4+1" بصورة لقاءات ثنائية وبالامكان ان يعقد بصورة جماعية فيما لو كان هنالك جدول اعمال خاص في هذا الشان.

وقال خطيب زادة انه ليس لايران برنامج للقاء مع المسؤولين الاميركيين في نيويورك (خلال زيارة وزير الخارجية).

يتبع...

روابط ذات صلة

رئيسي يشارك في الدورة الـ 76 لجمعية الأمم المتحدة ويلقي خطابا في اليوم الأول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما هي الدول التي عانت أكثر من كورونا وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز؟

الخارجية اليمنية تنفي إشاعة فتح مطار صنعاء بشروط

رابطة علماء اليمن: 'ثورة 21 سبتمبر' محطة ثورية مليئة بالدروس والعبر

عمليات كربلاء توجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة

بشرى للسوريين.. بيع السكر والشاي على البطاقة الذكية دون تسجيل

التاريخ لا ينسى.. 39 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا