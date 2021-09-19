خطيب زادة: العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي نهاية لمشروع فرض العزلة على ايران

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ستتضح خلال الايام القادمة اكثر فاكثر نتائج المحادثات التي جرت على مستوى الرؤساء وبين الوفود المشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

واضاف: ان منظمة شنغهاي تمتلك طاقات عديدة وبامكان المنظمة وايران الاستفادة من الطاقات المتبادلة لرفع مستوى العلاقات ومكانة المنظمة. حضور ايران في منظمة شنغهاي سيعزز قدرة المنظمة. الآليات الداخلية لهذه لمنظمة مهمة بالنسبة لنا ونحن ملتزمون للارتقاء بهذه الاليات عبر التعاون والدعم من قبل الاعضاء.

وقال خطيب زادة: ان عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي تعد نهاية عملية لفشل مشروع فرض العزلة على ايران من قبل البعض ومن ضمنهم اميركا.

يتبع...