الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زادة: العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي نهاية لمشروع فرض العزلة على ايران

خطيب زادة: العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي نهاية لمشروع فرض العزلة على ايران
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون نهاية لمشروع فرض العزلة على طهران.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ستتضح خلال الايام القادمة اكثر فاكثر نتائج المحادثات التي جرت على مستوى الرؤساء وبين الوفود المشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

واضاف: ان منظمة شنغهاي تمتلك طاقات عديدة وبامكان المنظمة وايران الاستفادة من الطاقات المتبادلة لرفع مستوى العلاقات ومكانة المنظمة. حضور ايران في منظمة شنغهاي سيعزز قدرة المنظمة. الآليات الداخلية لهذه لمنظمة مهمة بالنسبة لنا ونحن ملتزمون للارتقاء بهذه الاليات عبر التعاون والدعم من قبل الاعضاء.

وقال خطيب زادة: ان عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي تعد نهاية عملية لفشل مشروع فرض العزلة على ايران من قبل البعض ومن ضمنهم اميركا.

يتبع...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

خطيب زادة: وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صور 'ليست فوتوشوب'.. عضلة 'محمد صلاح' تثير حيرة المتابعين!

اليوم.. إجراء المحاكاة الأخيرة لانتخابات تشرين في العراق

طهران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

الشيخ عيسى قاسم يدعو المعارضة البحرينية لعدم الوقوف موقف المتفرج

"قوات النيترات" تثيرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل في لبنان

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021