شاهد: دير الزور تحتفل بالذكرى الرابعة لفك الحصار عنها

العالم - مراسلون

هي الذكرى الرابعة لفك الحصار عن مدينة دير الزور، ذلك الحصار الذي ترك اثره على الوضع الامني والاقتصادي في المدينة ليفتح فك الحصار عنها الابواب امام عودة الاهالي ومعها مؤسسات الدولة ويكتمل مشهد النصر، عبر توطيد الاستقرار في المدينة، والمساهمة في ازالة اثار داعش وعودة الحياة الطبيعية بعد عودة الامان.

في هذه المناسبة ومع الذكرى السنوية الرابعة لدخول الجيش السوري والحلفاء الى ريف ديرالزور الشمالي أقيمت احتفالية في قرى مراط وخشام في الريف الشمالي للمحافظة تم فيها افتتاح المقرات الحكومية التي أعيد تأهيلها ومنها مديرية الشؤون المدنية لتخفيف أعباء التنقلات بين الريف والمدينة لابناء هذه القرى والمناطق القريبة منها، اضافة لافتتاح مركزا للشرطة لتقديم الخدمات الشرطية فيها.

قفزة نوعية في الخدمات الاساسية لابناء الريف الشمالي في محافظة دير الزور ما يشجع من تبقى من اهالي للعودة الى منازلهم، والماركة في اعادة اعمار مناطقهم.

في اطار سعي الدولة السورية لعودة الخدمات الی ريف ديرالزور بشكل عام، تم افتتاح مركز الاحوال المدنية و صالة للتجارة في اطار الذكری الرابعة لدخول الجيش السوري والقوات الحليفة والرديفة الی هذه المناطق.