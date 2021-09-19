الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

صور 'ليست فوتوشوب'.. عضلة 'محمد صلاح' تثير حيرة المتابعين!

صور 'ليست فوتوشوب'.. عضلة 'محمد صلاح' تثير حيرة المتابعين!
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار بهدفه الذي ساعد فريقه على الفوز بثلاثية؛ لكنه كشف عن شيء آخر أثار حيرة المتابعين.

العالم - منوعات

فعندما خلع صلاح قميصه للاحتفال بالهدف؛ رصدت الكاميرات عضلتين على جانبي صدر اللاعب تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وبينما شكك البعض في صحة الصورة؛ فإنها حقيقية تمامًا، والتقطها بول إليس مصور وكالة "فرانس برس" من ملعب "أنفيلد".

وأثارت العضلة تعليقات وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نال صلاح إشادات بالجملة بسبب تطوره البدني الرهيب خلال الفترة الأخيرة، توازيًا مع تألقه فنيًّا وتحوله إلى ما يشبه الظاهرة الرقمية مع ليفربول.

لكن التعليقات لم تخل من الطرافة؛ حيث قال أحد متابعي "فيسبوك": "إنها ليست عضلة.. يبدو أن أحدًا يحتضنه من الخلف"؛ بينما ذهب آخر إلى القول إن هذه العضلة "تشبه الخياشيم"؛ فيما رأت متابعة في الصورة "أصابع المدرب" يورغن كلوب.

إلا أن العضلة التي تظهر في الصورة تُعرف علميًّا باسم "Serratus anterior muscle"، أو "العضلة المنشارية الأمامية"، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا.

كما تُعرف العضلة بين الرياضيين باسم "عضلة الملاكم"، لأنها مسؤولة عن مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.

وحتى تصل العضلة إلى هذه الدرجة من البروز، مثلما في حالة صلاح، تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، تتضمن رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.

ويبقى التساؤل، هل هذه العضلة محاولة لتقوية الكتف وتفادي تكرار الإصابة السابقة في كتف صلاح، والتي تسبب بها مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018؟

روابط ذات صلة

محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول

النجم المصري صلاح يهدي قميصه لطفل من مشجعي ليفربول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صور 'ليست فوتوشوب'.. عضلة 'محمد صلاح' تثير حيرة المتابعين!

اليوم.. إجراء المحاكاة الأخيرة لانتخابات تشرين في العراق

طهران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

الشيخ عيسى قاسم يدعو المعارضة البحرينية لعدم الوقوف موقف المتفرج

"قوات النيترات" تثيرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل في لبنان

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021