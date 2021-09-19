سلطنة عُمان تعيد فتح مساجدها لصلاة الجمعة

العالم - عمان

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية، الأحد، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات كثيرة في الفترة الأخيرة بإعادة السماح بإقامة صلاة الجمعة، خصوصاً مع وجود مؤشرات لانحسار الجائحة وانخفاض أرقامها، وفتح الأنشطة التجارية، وإنهاء الإغلاقات.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف إقامة صلاة الجمعة بالسلطنة في 15 مارس 2020، وبعد يومين أصدرت اللجنة العليا قراراً بإغلاق جميع الجوامع والمساجد، سوى لرفع الأذان.

وفي 10 نوفمبر 2020 قررت اللجنة إعادة الفتح التدريجي للجوامع والمساجد بعد إغلاقها، مع الاستمرار بعدم إقامة صلاة الجمعة.