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'كعكة معمرة' نجت من نيران الحرب العالمية تثير حيرة العلماء!

'كعكة معمرة' نجت من نيران الحرب العالمية تثير حيرة العلماء!
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

تثير كعكة اكتشفت مؤخراً في مدينة لوبيك الألمانية حيرة علماء الآثار في ألمانيا.

العالم - منوعات

وعثر على كعكة التي يبلغ عمرها 79 عاماً في أبريل الماضي خلال أعمال التنقيب في البلدة القديمة في لوبيك، ولم تصمد الكعكة طوال هذه الفترة الزمنية فحسب بل أيضاً أمام قصف المدينة أثناء الحرب العالمية الثانية في عام 1942 وما تلاه من حريق دون أن تتضرر إلى حد كبير.

وقال مانفريد شنايدر، رئيس قسم الآثار في لوبيك إنه يجرى حالياً تنظيف الكعكة من الأوساخ والسخام بواسطة خبير ترميم، وبعد ذلك سيجري حفظ القطعة المخبوزة.

ويعتبر الاكتشاف ذا قيمة نادرة على الصعيد الوطني، حيث لا توجد حتى الآن اكتشافات مماثلة في كل من هامبورج ودرسدن، اللتين دمرتهما قنابل خلال الحرب العالمية الثانية، وفقاً للخبراء.

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