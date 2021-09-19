بريطانيا تتعهد باحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز + فيديو

العالم – اقتصاد

بعد مخاوف من أن يواجه المزيد من موردي الطاقة ومنتجي الأغذية صعوبات في العمل بتكاليف باهظة أعلنت بريطانيا إنها ستعمل مع قطاع الطاقة لمحاولة احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز.

وأدت قفزة في أسعار الغاز بالفعل إلى توقف العديد من موردي الطاقة المحليين عن العمل وأغلقت مصانع الأسمدة التي تنتج أيضا ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم لصعق الحيوانات قبل الذبح وإطالة العمر الافتراضي للطعام.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن من المتوقع إفلاس 4 شركات طاقة بريطانية صغيرة على الأقل في غضون أسبوع.

وتكافح صناعة الأغذية في المملكة المتحدة بالفعل للحفاظ على الأرفف وقوائم الطعام مخزنة بسبب نقص العمال، الذي تسبب فيه جزئيا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يتوقعون أن يبقى التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي خلال السنوات الخمس المقبلة، على أقل تقدير، وذلك في مؤشر على ترسخ الآراء بشأن ارتفاع الأسعار.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث السوق «كانتار» بشأن معدل التضخم الربع السنوي لدى بنك إنجلترا المركزي، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7% خلال العام المقبل، مقارنة بـ2.4% عن توقعات شهر مايو الماضي.

كما يتوقع المستهلكون المشاركون في الاستطلاع ارتفاع الأسعار بنسبة 3% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت جميع آراء المستهلكين بشأن معدل التضخم أعلى من 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

ويتوقع بنك إنجلترا أن تصل ارتفاعات الأسعار إلى الذروة عند 4% بنهاية هذا العام وهو ضعف المستوى المستهدف، ثم تنخفض في عامي 2022 و2023.

يأتي هذا فيما بدأت الحكومة البريطانية تقييم كيفية تقليص الحوافز المالية التي قامت بضخها في الاقتصاد منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..