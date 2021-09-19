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لعمامرة يشيد بدور الراحل"بوتفليقة" في الدبلوماسية الجزائرية

لعمامرة يشيد بدور الراحل
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشر وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تعازيه في وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

العالم - الجزائر

واستذكر لعمامرة الدور الذي لعبه بوتفليقة في الدبلوماسية الجزائرية، حيث كتب لعمامرة في حسابه على "تويتر": "رحم الله عبد العزيز بوتفليقة الذي شاءت الأقدار أن توافيه المنية مع افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتذكرنا بدوره الهام ونجاحاته الدبلوماسية، خصوصا خلال رئاسته للدورة 29."

وأضاف: “ليصبح الآن جزءا من تاريخ شعبه والمجموعة الدولية. تعازينا الخالصة لأهله وذويه.إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وقد غيب الموت، ليل الجمعة، الرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز الـ84 عاما وهو الذى أمضى قرابة العشرين عاما فى السلطة، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومى الجزائرى وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا فى 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم فى بلاده.

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