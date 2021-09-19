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ايران: الاعتراف بالحكومة الافغانية رهن بضمانها حقوق القوميات والمذاهب

ايران: الاعتراف بالحكومة الافغانية رهن بضمانها حقوق القوميات والمذاهب
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية ابوالفضل عموئي ان الاعتراف بالحكومة الافغانية رهن بضمانها حقوق مختلف شرائح الشعب والقوميات والمذاهب بهذا البلد.

العالم- ایران

وقال النائب عن اهالي طهران ابوالفضل عموئي، في تصريح صحفي اليوم الاحد في الاشارة الى التطورات الجارية في افغانستان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشدد على تشكيل حكومة شاملة تضمن تنفيذ مطالب الشعب الافغاني ومكافحة الارهاب والمخدرات بهذا البلد.

واضاف: إن ايران تشعر بالحساسية تجاه شؤون افغانستان حيث يكتسب موضوع الامن الحدودي الاهمية كما ينبغي الاهتمام بحقوق مختلف القوميات والمذاهب سواء الشيعة والسنة والطاجيك وغيرها.

وتابع: تؤكد طهران على الحد من العنف الذي يدفع بموجات الهجرة الى ايران وتدعو جميع الفصائل الافغانية الى الحوار السياسي للدفع بمصالح بلدهم الى الامام

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