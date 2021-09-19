مشاهد جديدة لتحرير الجدعان وتطويق معسكر ماس بمأرب

العالم- اليمن

وبحسب المشاهد، نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية العملية من عدة مسارات وفق الخطة العملياتية المعدة بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية، بدءاً من جبهة المخدرة تجاه معسكر ماس والمناطق المحيطة به من الجهة الجنوبية، بعد استكمال تطهير الأماكن الغربية للمعسكر ابتداء من الجفرة وصولاً إلى جوار معسكر ماس من اتجاه الغرب.

وبدأت القوات العملية من اتجاه المخدرة من ثلاثة مسارات متزامنة (مسار النجد - مسار الضيق - مسار المخدرة)، تمكنوا خلالها من تطهير عشرات المواقع والتباب والقرى، بينها التباب السود وتباب الصياد وتباب عصيدة وقرية الجدعان وقلعة الجدعان التاريخية.

وقطع الجيش واللجان الشعبية القادمون من مسار النجد خط هيلان الرابط بالمخدرة والجبهات المحيطة بها، متمكنين من السيطرة على مثلث هيلان وإيقاف تعزيزات العدو وإجبارهم على محاولة اتخاذ طرق فرعية ترابية لمواجهة تقدمات المجاهدين.

وواصلت القوات تقدماتها من الثلاثة المسارات متمكنين من تطهير مديرية مدغل الجدعان بالكامل وقطعت الخط الإزفلتي الرابط معسكر ماس بمدينة مأرب وصولاً إلى جبل وتباب تبين المطلة على المعسكر.

وتمكنت من تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية فادحة، بينها إعطاب وتدمير أكثر من 80 آلية في المسارات الثلاثة، وقتل وجرح أكثر من 200 مرتزق بينهم قيادات لمرتزقة العدوان إضافة إلى عدد من قيادات تنظيم القاعدة التكفيري.

وأظهرت مشاهد العملية استهداف تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان عقب عملية رصد دقيقة، وأوضحت المشاهد تعرض تحصينات وتجمعات المرتزقة لضربات مسددة أوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.

وعرضت المشاهد مواقف بطولية لاقتحامات المجاهدين مواقع وتحصينات المرتزقة في مواجهات مباشرة، موضحةً شجاعة وإقدام مختلف الوحدات العسكرية المشاركة في العملية.

وبينت المشاهد تقدم المجاهدين وتمكنهم من تحرير المواقع وسط خسائر متلاحقة أجبرت مرتزقة العدوان على الفرار وترك مواقعهم.

وأظهرت المشاهد انتهاكات مرتزقة العدوان للأعيان المدنية واتخاذهم القرى والمنازل والمرافق العامة ثكنات عسكرية.

ووثقت المشاهد وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة وسط انهيارات متسارعة، عكستها مشاهد الفرار الجماعي لمرتزقتهم أمام تقدم المجاهدين.

كما وثقت المشاهد تمكن المجاهدين -بفضل الله- من تدمير وإعطاب عشرات الآليات والمدرعات التابعة لمرتزقة العدوان.

وأوضحت المشاهد شواهد على مشاركة التنظيمات التكفيرية في القتال مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة بمحافظة مأرب.

وعرضت المشاهد جانب كبير من كميات الأسلحة التي اغتنمها المجاهدون خلال مراحل العملية، مبينةً حجم الخسائر الفادحة التي مني بها العدوان في عتاده.

كما أظهرت المشاهد جانباً بارزاً لأخلاق المجاهدين وهويتهم الإيمانية في التعامل الإنساني مع الأسرى والمصابين من الأسرى.