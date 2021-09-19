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الأسد يخصص منحة مالية لجرحى العمليات الحربية بهذه الشروط

الأسد يخصص منحة مالية لجرحى العمليات الحربية بهذه الشروط
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمراً بتخصيص منحة مالية تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة عجز بين 40 و100 بالمئة.

العالم - سوريا

وقررت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن تخصيص المنحة بحيث تكون 200 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 70 حتى 100 بالمئة، و150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة وتعطى هذه المنحة لمرة واحدة على أن تصرف هذه المنحة من صندوق الشهداء والجرحى.

وتشمل هذه المنحة نحو عشرين ألف جريح عمليات حربية تختلف نسب عجزهم ما بين عجز جزئي وعجز كلي.

الجدير ذكره أن جرحى العمليات الحربية ممن نسب عجزهم دون 40 بالمئة هم جرحى إصابات شافية أي إن إصاباتهم لا تؤثر على قدرتهم الجسدية ولا تمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية حتى إنها لم تستلزم تسريحهم من الخدمة العسكرية وفق القانون ولذلك لم يستهدفهم مشروع جريح الوطن الذي توجه بدايةً نحو شريحة العجز الكلي وانتقل منها إلى شريحة العجز الجزئي.

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