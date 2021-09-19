الحوثي: تشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض وجاء بطلب من دول العدوان

العالم- اليمن

وأوضح محمد الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الأحد، أن دول العدوان مولت وخططت لجريمة قتل الصماد واعترفت بذلك وصرحت أنها اعتمدت في تحديد الهدف على عناصرها على الأرض.

ولفت إلى أن قضاء الجمهورية اليمنية يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية منشورة، مشيرا إلى أن تشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض ولا يستند إلى أي أدلة ووقائع.

تأتي تصريحات عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي ردا على بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي شكك في نزاهة القضاء والحكم الصادر بإعدام المتورطين في اغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد.