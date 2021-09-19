بالفيديو: مشاهد لإعترافات المدانين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصماد

العالم - اليمن

واعترف المدانون بتنسيقهم مع العدوان لوضع شريحة إحداثيات في جيب الحارس الشخصي للشهيد الصماد.

وكان مقطع فيديو بثته سابقا قناة العالم أظهر لحظة وضع شريحة إحداثيات لطيران تحالف العدوان في جيب مرافق الشهيد صالح الصماد الذي تم اغتياله بطيران تحالف العدوان بمحافظة الحديدة عام 2018.

هذا ونفذ القضاء اليمني حكم الاعدام أمس السبت بحق تسعة مدانين بجريمة إغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق الشهيد "صالح علي الصماد" ومرافقيه، ضمن خلية تابعة لتحالف العدوان السعودي.

وجرى تنفيذ الحكم في ميدان السبعين جنوبي العاصمة صنعاء وسط انتشار امني وعسكري كثيف واحتشاد عشرات الآلاف من اليمنيين.

وصدر حكم الاعدام بعد أن استكملت القضية كافة الإجراءات القانونية، وبعد تأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى "مهدي المشاط".