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برلمانية أميركية ديمقراطية..

'كورتيز' تقترح تعديلا على قانون بيع الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي

'كورتيز' تقترح تعديلا على قانون بيع الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

طرحت البرلمانية الديمقراطية التقدمية، أوكاسيو كورتيز، تعديلاً على مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية ينص على تعليق تحويل ما قيمته 735 مليون دولار من الذخائر الهجومية المباشرة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الإحتلال

وقالت كورتيز في تغريدة على تويتر إنها اقترحت 7 تعديلات على مشروع قانون الدفاع لوقف بيع أسلحة معينة إلى "إسرائيل" بسبب عدوانها على الفلسطينيين المدنيين والاعتداء على مراكز الصحافة، والسعودية بسبب جريمة قتل عدنان الخاشقجي وكولومبيا بسبب حملة القمع العنيفة على المحتجين.

وأعلن مكتب نجمة الكونغرس الأمريكي كورتيز أن التعديل المقترح المتعلق ب"إسرائيل" يهدف إلى ” منع نقل أسلحة استخدمتها "إسرائيل" لقتل 44 فلسطينياً في ليلة واحدة، في إشارة إلى غارة إسرائيلية أدت إلى انهيار مبنى، مما أسفر عن مقتل 44 من سكان غزة.

ووافقت إدارة الرئيس جو بايدن في مايو على بيع ما قيمته 725 مليون دولار من الصواريخ، بينما كان الاحتلال يعتدي على المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

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برلمانية أميركية ديمقراطية.. 'كورتيز' تقترح تعديلا على قانون بيع الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي

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