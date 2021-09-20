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الاحتلال يمدد توقيف الأسيرين 'كممجي وانفيعات'

الاحتلال يمدد توقيف الأسيرين 'كممجي وانفيعات'
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

مددت محكمة إسرائيلية في مدينة الناصرة (شمال فلسطين المحتلة)، يوم أمس الاحد، توقيف الأسيرين الفلسطينيين اللذين أعادت اعتقالهما بعد فرارهما من سجن جلبوع، لمدة 10 أيام، بذريعة “استكمال التحقيق”.

العالم - فلسطين

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان، إن محكمة الصلح بالناصرة مددت توقيف كممجي وانفيعات آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، 10 أيام، بذريعة استكمال التحقيق.

وأعاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي،وفجر الأحد، اعتقال أيهم كممجي ومناضل انفيعات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ومددت المحكمة ذاتها، صباح الأحد، اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومحمد العارضة ومحمود العارضة، الذين تمكن الاحتلال إسرائيلي من اعتقالهم قبل نحو أسبوع، لمدة 10 أيام، على ذمة التحقيق.

وفي 6 سبتمبر، نجح الأسرى الستة في الهروب من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق، قبل أن ينجح الاحتلال إسرائيلي بإعادة اعتقالهم جميعا في أوقات لاحقة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا.

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