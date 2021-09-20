فرقة العباس القتالية تطلق عملية أمنية في صحراء الأنبار

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، إن "قوات فرقة العباس انطلقت بعملية أمنية جديدة في صحراء الانبار، بحثا عن فلول عصابات "داعش" الإرهابية والخارجين عن القانون ضمن عملياتها لحماية كربلاء المقدسة والمشاركين في زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأضاف البيان، أن "القيادة وجهت قوة من اللواء الثاني، وقوة من الفوج الثاني في اللواء الثالث وأمن واستخبارات الفرقة، بعملية تفتيش واسعة في صحراء الانبار، بعمق 35 كم وجبهة بعرض 50 كم".

وأشار إلى أن "القوات المكلفة أجرت عملية تدقيق معلومات لساكني الصحراء ومنهم رعاة الأغنام وتم إبعادهم عن قاطع المسؤولية".