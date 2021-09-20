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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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اللواء سلامي: اخواننا في الحرس صنعوا الكثير من الروبوتات
اللواء سلامي: ما صنعه اخواننا في الحرس دخل مرحلة الانتاج الواسع
اللواء حسين سلامي: اليوم قد فتحنا كل القمم
اللواء سلامي: لا نستجدي من العدو والشعب يكبر بهويته
اللواء سلامي: اليوم نشاهد ان المعطيات يتم استحداثها ونحن في اول الطريق
اللواء سلامي: عرفنا كيف نتغلب على العدو الذي يرفض حل مشاكلنا
تحطم طائرة تدريب تابعة للبحرية الاميركية في باحة منزل بتكساس ما أدى الى تضرر ثلاثة منازل وإصابة طياريها الاثنين ونقلهما الى المستشفى
قناة العالم تبث مشاهد لإعترافات المدانين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصماد
جماعة داعش الوهابية تعلن مسؤوليتها عن هجمات شرقي أفغانستان
محمد علي الحوثي: القضاء اليمني يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية
13 يوما من التحرر رغما عن الإحتلال
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الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش
العالم - فيديو غرافيك
تصنيف :
العالم الاسلامي
فلسطین
فيديو
فيديو غرافيك
الاحتلال
كلمات دليلية :
فلسطين
الاحتلال
الأسرى الفلسطينيون
العارضة
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