أبرز خبراء الأوبئة بأمريكا يؤيد جرعة ثالثة لفيروس كورونا

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وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي" أمس الأحد، بعد توصيات لجنة استشارية في إدارة الغذاء والدواء بمنح هذه الجرعة المعززة لفئات معينة فقط، إن هذه التوصيات قد تتغير مع توافر المزيد من البيانات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الموافقة على لقاح للأطفال أقل من 12 عاما سيكون هذا الخريف.

وكشف فاوتشي أن خطة البيت الأبيض كانت تقول إنه يجب الاستعداد للقيام بمنح الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة خلال سبتمبر (أيلول) فور اتخاذ القرار، "وهذا ليس بالأمر المحير أو المفاجئ، فقد احتجنا لتحديد تاريخ معين من أجل الاستعداد لنشر اللقاح، وكل ذلك يبقى بانتظار قرار إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها".

واعتبرت "أيه بي سي" تحديد تاريخ 20 أيلول/ سبتمبر لبدء منح الجرعات الثالثة وفق خطة البيت الأبيض، أمرا سابقا لأوانه ومربكا للناس.

ورد فاوتشي على ذلك بقوله؛ " إن هذه هي الأشياء التي عندما تتخذ ليست من القرارات التي تتخذ لتنفذ في اليوم التالي مباشرة، وهذا ما يحتاج الناس إلى فهمه في البلاد".

وأعرب فاوتشي عن عدم شعوره بخيبة أمل، مشيرا إلى أن العملية المنشودة نجحت في أهدافها.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أخيرا على منح الجرعات المعززة من لقاح فايزر لفئات محددة، لمن أعمارهم تجاوزت الـ 65 عاما.

وكانت شركة فايزر قد طلبت منحها الموافقة على إعطاء جرعات معززة لمن أعمارهم فوق الـ 16 عاما.

ورفضت اللجنة الموافقة عل منح هذه اللقاحات للجميع وذلك؛ لـ"نقص بيانات السلامة" فيما يتعلق بالجرعات المعززة، وأثار بعضهم شكوكا حول منحها للجميع، وأشاروا إلى أنها يجب أن تستهدف جماعات محددة فقط، بحسب تقرير نشرته مؤسسة "بي بي أس نيوز".

ووافقت اللجنة على منح الجرعات المعززة لفئة الأشخاص "الأكثر عرضة لخطر الفيروس"، أو من لديهم أمراض مستعصية.