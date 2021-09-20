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المقاومة ذراعها قوية لحماية انجازاتها..

حماس تقدم خارطة طريق لصفقة تبادل الأسرى

حماس تقدم خارطة طريق لصفقة تبادل الأسرى
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال.

العالم - فلسطين

وأكد جبارين أن قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتمامًا خاصًا، مبينًا أنه على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، كما أن من أولوياتها أصحاب الأحكام العالية.

ونوه جبارين بأن الاحتلال حاول أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار بملف أسراه في القطاع، مشددًا على أن حماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضًا قاطعًا، وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما.

وأوضح أن الاحتلال غير واضح في نواياه، فأحيانًا يتقدم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثًا أخرى، ويحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن.

ولفت جبارين إلى أن أسرى وفاء الأحرار سيكونون شرطًا لإنجاز أي صفقة قادمة، وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة.

وشدد على أن المقاومة تملك الذراع القوية لتحمي إنجازاتها، لأن الاحتلال لم يلتزم بأي صفقة إلا بقوة ساعد المقاومة.

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