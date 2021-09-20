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شاهد بالصور .. ثوران بركان في جزيرة إسبانية

شاهد بالصور .. ثوران بركان في جزيرة إسبانية
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

ثار بركان في جزيرة لا بالما الإسبانية أمس الأحد وسبب انفجارات عنيفة في بلدية إل باسو جنوبي الجزيرة، ما أجبر ما لا يقل عن 5 آلاف شخص على الفرار من المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

العالم - منوعات

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن البركان أطلق شظايا صخرية وحمما ملتهبة في الهواء، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الدخان البني والأبيض بعد ثوران أولي في الساعة 12:3 مساءً (14:12 بتوقيت غرينتش).

وأفادت الصحيفة عبر موقعها على الإنترنت بأن الحرس المدني أجلي ما لا يقل عن 5 آلاف شخص من المتضررين من ثوران البركان. وذكرت محطة كاناريس 7 التلفزيونية في وقت سابق أن 500 سائح كانوا من بين الذين تم إجلاؤهم من المناطق المحيطة حتى الآن.

وعملت فرقة مكافحة الحرائق على إطفاء حرائق الغابات الناجمة عن ثوران البركان، في الوقت الذي كان فيه بالإمكان رؤية سحابة رماد كبيرة فوق الجزيرة، حيث توجد سلسلة جبال كومبر فيجا البركانية.

وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لحمم بركانية تتدفق ببطء من البركان باتجاه الساحل، وتعبر طريقًا وتحيط بمنزل واحد على الأقل.

ودعت السلطات في الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 83 ألف نسمة السكان إلى التزام الهدوء لأن الثوران لم يكن ذو طبيعة انفجارية حتى الآن.

ولكن السلطات أعلنت خطة الطوارئ البركانية وبدأت عمليات الإجلاء. وألغى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رحلة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة ووصل إلى لا بالما مساء الأحد.

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شاهد بالصور .. ثوران بركان في جزيرة إسبانية