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الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية

الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي رفع حالة التأهب خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية تحسبا من وقوع عمليات في الضفة الغربية، لا سيما بعد إعادة اعتقال الأسرى الستة المحررين من سجن جلبوع.

العالم - الإحتلال

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية وفقا لموقع "واللا" العبري: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل والتحرك في جميع أنحاء الضفة الغربية، هناك أماكن تحتاج إلى معالجة خاصة، وإذا لزم الأمر سيكون من خلال عملية واسعة النطاق، لا سيما مع اقتراب موسم قطف الزيتون وما يصاحبه من مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين".

من جهتها حذرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من "احتمال وقوع عمليات تستهدف اليهود خلال عطلة عيد العرش الذي يبدأ غدا الثلاثاء، وعليه فقد رفع قوات الاحتلال الاسرائيلي من مستوى اليقظة ودفع بتعزيزات في الضفة الغربية".

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الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية

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