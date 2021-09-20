شاهد.. ايران تلجم تهديدات العدو بانجازات عسكرية دفاعية

العالم - خاص بالعالم

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري أن الكيان الصهيوني يعلم جيدًا أن أي تهديد لأراضي الايرانية أو المصالح الإيرانية سيواجه برد حاسم وقاطع من إيران.

من جهته شدد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني أن الشعب الإيراني وبلا شك سيرد بقوة على أي اجراء أحمق للعدو وسيدفع الاعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء؛ معتبرا أن الكيان الاسرائيلي يعيش اليوم هزائم متلاحقة وحالة ذل أمام الرأي العام العالمي.

عملية محاكاة لكشف وابطال عبوة ناسفة، عن طريق روبوتات كشفت عنها طهران ضمن معرض، لأحدث الانجازات الاستراتيجية العسكرية محلية الصنع.

دائرة الهندسة والدفاع المدني في حرس الثورة قامت بتسليم احدث منجزاتها في هذا المجال، لمراكز قوات حرس الثورة في المحافظات.

المنجزات ضمت روبوت "يونس" الغواص بمهمة رصد وفحص السطوح السفلى للسفن والابراج النفطية، وكذلك جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، مدمر للقنابل وافخاخ التفجير، مع امكانية تدمير العبوات الناسفة، كاشف المتفجرات مع امكانية التحليل الميداني للمتفجرات والمخدرات، وعدد من انواع الروبوتات العاملة في هذا المجال.

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن اعداء ايران فرضوا حظرا اقتصاديا وعلميا عليها لتلجأ إليهم، لكنها تجاوزت المخاطر نتيجة الثقة العالية بالنفس.



وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: "ما نراه اليوم هو نتاج عقد من الجهد العلمي المكثف لشباب البلاد الطموح، الأمر الذي جعلنا أصحاب التكنولوجيا متطورة بين الدول المتقدمة."

تكنولوجيا جعلت من ايران بلدا مكتفيا ذاتيا في كثير من المجالات العسكرية الدفاعية.