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صراع القبيلة الحاكمة

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

صراع واجنحة قبيلة آل خليفة ليس بجديد، فحكايته تطول وتمتد لعقود، ما يعني ان البحرين محكومة بعائلة محتربة فيما بينها.

وهذا بالطبع ينعكس على شؤون البلاد وخروج صراعات العائلة القبيلة اخيراً ينذر بان جمرة الخلافات قد يؤدي الى مزيد ومزيد من الانقسام بين آل خليفة.

وصراع افراد قبيلة آل خليفة فيما بينهم لا يدور على تحسين نظام الحكم في البحرين ولا حتى على تطوير البلاد وتحديثها وانما على النفوذ والسيطرة على الموارد والثروة، وكأن البلاد والعباد هي ملك خاص لهذه القبيلة.

ويواصل الملك حمد تشديد قبضته على القبيلة، فقد شكل العام الماضي لجنة من نجليه سلمان وناصر ووزراء من آل خليفة بينهم الخوالد الثلاثة.

تشكيلة اللجنة تعبر عن خلاصات الصراع الداخلي في العائلة واهاصاته، فهي بمنزلة حكومة امنية مصغرة تحاول قد الاماكن ضبط صراعات القبيلة وقمع الشعب البحريني.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن.. امين عام حركة احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي

من العاصمة اللبنانية بيروت.. عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

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