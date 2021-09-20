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شاهد: القبض على ارهابيين وضبط عبوات والغام غربي العراق

شاهد: القبض على ارهابيين وضبط عبوات والغام غربي العراق
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين وضبط عبوات والغام في محافظة الانبار غربي البلاد.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة.- وشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة - العاشرة - وباسناد ومشاركة قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بالفوج الثالث لمغاوير قيادة الجزيرة واستخبارات لواء ١٨ والفوج الثاني منه والفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ اسفرت عن ضبط ٦٠ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20لتر معبأة بمادة C4 ، و٦٠ صاعق تفجير و١١ لغم مضاد الدروع ، في منطقة البو حياة بقضاء حديثة الانبار".

كما اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة ١٦٠ من قبل الفرقة الخامسة، والاخر تم القبض علية من قبل الفرقة العاشرة في سيطرة التحدي مدخل الكرمة بالانبار.، فيما تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة موقعيا، في حين جرى تسليم الارهابيين الى جهات الطلب.

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شاهد: القبض على ارهابيين وضبط عبوات والغام غربي العراق