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حكومة الدبيبة في مهب الريح..41 نائبا ليبيا طلبوا سحب الثقة

حكومة الدبيبة في مهب الريح..41 نائبا ليبيا طلبوا سحب الثقة
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، الاثنين، إن 41 نائبا تقدموا بطلب لمجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

العالم _ افريقيا

وأشار المريمي إلى أن الطلب سيعرض خلال جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الاثنين.

وأضاف المريمي أن سحب الثقة متوقف على تقديم طلبات من باقي أعضاء البرلمان، مؤكدا أنه حال تشكيل أغلبية سيتم سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

وفي أغسطس الماضي، لوح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإمكانية نظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة.

وانتقد عقيلة أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات".

ولفت في تصريح سابق إلى أن "مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها".

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حكومة الدبيبة في مهب الريح..41 نائبا ليبيا طلبوا سحب الثقة

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