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الاتحاد الاوروبي : رفع الحظر عن ايران يشكل جزءا مصيريا من الاتفاق النووي

الاتحاد الاوروبي : رفع الحظر عن ايران يشكل جزءا مصيريا من الاتفاق النووي
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير خارجية سلوفينيا، مندوب الاتحاد الاوروبي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "انزي لوغار"، ان رفع الحظر عن ايران يشكل جزءا مصيريا من الاتفاق النووي.

العالم - ایران

جاء ذلك خلال البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الاوروبي والذي قرأه "لوغار" خلال الاجتماع الخامس والستين للجمعية العمومية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين في فيينا.

واقرّ هذا المسؤول الاوروبي، بالتداعيات السلبية الناجمة عن انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعلن، في ظل المرحلة الحساسة الراهنة، التزامه بالاتفاق النووي وتنفيذ كامل بنوده.

لكن لوغار لم يتطرق الى نقض العهود من جانب الاطراف الاوروبيين في الاتفاق النووي، بل جدد تكرار مزاعم الاتحاد من انه "التزم بتعهداته قبال هذا الاتفاق؛ بما في ذلك رفع الحظر عن ايران"؛ على حد تعبيره.

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