الشورى اليمني: الأجدر بغوتيريش أن يدين جرائم العدوان بحق المدنيين

العالم- اليمن

واعتبرت هيئة المجلس في بيان لها اليوم الاثنين، أن تصريح غوتيريش، يُعد تدخلا سافراً في الشؤون اليمنية وانحيازاً إلى دول تحالف العدوان ومرتزقتها ومجرمي الحرب.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ حكم القصاص بحق المدانين باغتيال الشهيد الصماد يأتي بعد أن تمت محاكماتهم بشكل علني خلال السنوات الثلاث الماضية، وجمع كافة الاستدلالات والاعترافات من قبلهم بارتكاب هذه الجريمة بحق رئيس الدولة، وإعطائهم الحق الكامل في الدفاع عن أنفسهم وفقا للقانون.

ولفت البيان إلى أنه كان الأجدر بالأمين العام أن يدين الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية، معتبرا إشارة غوتيريش في تصريحه إلى الجريمة بحق عائلة محمد لسودي بمحافظة شبوة التي أدت إلى استشهاده وستة من أفراد أسرته، محاولة لذر الرماد على العيون.

وفي هذا السياق أدان مجلس الشورى الجريمة التي استهدفت محمد لسودي وأسرته في نقيل مقوى بمحافظة شبوة، داعيا الأمم المتحدة إلى الوقوف بجدية إزاء الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني وعدم الكيل بمكيالين والانسياق وراء ادعاءات إعلام العدوان.