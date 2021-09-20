شاهد..ماذا ينتظر الشارع التونسي من الرئيس سعيد؟

العالم - خاص بالعالم

هذه العملية تحظى بثقة الكثيرين اذ يتم بتشكيك مدى مصداقيتها واحترامها للضوابط المهنية، لكن جولة واحدة بقلب العاصمة تونس تكشف حجم تأيد الشعب للرئيس سعيد رغم غياب اجراءات فعلية لتغير الاوضاع في البلاد.

مطالب المواطنين التونسيين تتراوح بين ما هو سياسي يهمه تشكيل الحكومة والبت في مسير البرلمان وماهو اجتماعي يتصل بتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ما لايخفي كثيرون قلقهم من غياب تصور واضح لمسير الدولة.

يقول محللون ان موازين القواى حاليا لصالح قيس سعيد لكن الركون لتأييد شعبي دون اجراءات عملية من شأنه التسبب في مشاكل مستقبلاً.

لاتحتمل اوضاع البلاد مزيدا من الانتظار في ظل ازمة متعددة الابعاد. ويستفيد قيس سعيد من استثمارات واسعة من التونسيين لسياسات السابقة لكن الاستثمار سياسيا في ذلك لا يجب ان يخفي حاجة البلاد الى مسار واضح بمؤسسات مستقرة.