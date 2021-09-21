غروسي: محادثاتنا مع اسلامي تناولت البحث حول تعزيز بيان طهران

العالم - ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعرب غروسي عن سروره للقائه رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وكتب: لقد تباحثنا اليوم (الاثنين) خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعزيز البيان المشترك الاخير الصادر في طهران.

واضاف: بعد الاتفاق بين ايران والوكالة الذرية على بناء علاقات مبنية على الاحترام وحسن النوايا في العاصمة النمساوية فيينا، اعلنا باننا نتعاون مع بعضنا البعض في الوقت الحاضر.

وكان سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي قد قال في تصريح للصحفيين: ان محمد اسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية التقى الاثنين في فيينا مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف: ان الجانبين تباحثا بشان التعاون المتبادل في مختلف المجالات، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال غريب آبادي: ان الجانبين اذ اكدا بان ايران تعتبر شريكا هاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتفقا بشأن بناء علاقات مبنية على الاحترام وحسن النوايا.

وكان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، قد التقى الاثنين في فيينا، رئيس شركة "روس اتوم" النووية الروسية؛ وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكتب سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية لدى فيينا "كاظم غريب ابادي"، ان اللقاء بين اسلامي ونظيره الروسي، جاء على هامش الاجتماع السنوي الخامس والستين للجمعية العامة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي استضافته عاصمة النمسا.

ووصف السفير الايراني في فيينا، نتائج المباحثات الايرانية الروسية خلال الاجتماع، بانها "بناءة" حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.

وكان مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي قد شارك الاثنين في الاجتماع الـ 65 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال في جانب من كلمة القاها في الاجتماع: نحن عازمون على متابعة انشطتنا وبرنامجنا النووي السلمي تماما ومثلما صرح رئيس الجمهورية خلال اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في 17 سبتمبر 2021 فانه "لا يمكن لاي قضية وقف الانشطة النووية السلمية الايرانية في اطار الضوابط الدولية".